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07.02.2020 10:56
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Влюблённые за 50 на подиуме. На Новой сцене Александринки будут хулиганить и ломать стереотипы о возрасте

В Петербурге 11 февраля на Новой сцене Александринского театра пройдёт ежегодный «Подиум зрелой красоты», в котором в качестве моделей примут участие петербуржцы 50+.

«Подиум» ежегодно проходит в Москве, Петербурге и Казани. Цель организаторов – привлечь внимание российского общества к культуре восприятия зрелого возраста и показать меняющийся портрет старшего поколения.

В этом году на подиум выйдут 65 петербуржцев старше 50 лет, среди них будут влюблённые и семейные пары.

«Несмотря на то, что Петербург многие считают консервативным городом, мы решили, что в этот раз будем по-хорошему «хулиганить» и ломать стереотипы не только о возрасте, но и менять неверные представления о нашем родном городе. Всех зрителей ждут очень необычные выходы. Мы хотим, чтобы наше романтическое событие запомнилось надолго и оставило след в душе», – говорит Анастасия Лазибная, автор проекта.

В этот раз организаторы получили 197 заявок на участие в мероприятии, 15 из которых – от мужчин. Самому старшему участнику в этом году исполнился 71 год.

Кроме дефиле зрителей ждёт выступление самого «чумового» уличного хора не только Петербурга, но и всего мира — «Хора Дурацкого».

Вход на мероприятие бесплатный, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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