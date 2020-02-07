«Работа вступила в ключевую стадию». Си Цзиньпин отчитался Трампу о борьбе с коронавирусом

Борьба китайских властей с коронавирусом приносит позитивные результаты, заверил председатель КНР Си Цзиньпин президента США Дональда Трампа в ходе телефонного разговора.

«В настоящее время работа по преодолению распространения эпидемии вступила в ключевую стадию. Всемирная организация здравоохранения с профессиональных позиций неоднократно предостерегала все страны мира против чрезмерной реакции на заболевание. Надеюсь, что американская сторона спокойно оценит ситуацию и разумно сформулирует и скорректирует ответные меры. США и Китай могут поддерживать связь и укреплять координацию для совместной профилактики и борьбы с коронавирусом», – цитирует 7 февраля китайского лидера «Интерфакс».Си Цзиньпин отметил, что это стало возможным благодаря «максимальным усилиям властей и всего народа страны с самого начала обнаружения заболевания».

Накануне стало известно о смерти китайского врача, который ещё в декабре прошлого года сообщал об обнаружении нового вируса. Ли Вэньлян пал жертвой обнаруженной им болезни. Информацию о смерти врача пытались опровергнуть, но позже официально признали. Власти обвиняли Вэньляна в распространении слухов.





Госкомитет КНР по делам здравоохранения сообщил, что по состоянию на полночь число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 31 161 человека, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях. За четверг число заразившихся в Китае выросло на 3143 человека, смертельных случаев – на 73. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 69 человек, по одному – в провинциях Цзилинь, Хэнань, Гуандун и Хайнань.

Искусственный интеллект прогнозирует способность вируса заразить 2,5 миллиарда землян.

В минувший четверг Роспотребнадзор проверил состояние здоровья команд 147 судов в петербургском порту. В больницу увезли одного человека. Пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, который стоит у берегов Японии, повезло меньше. Корабль стоит на рейде с 3 февраля, когда там был обнаружен один заболевший новым коронавирусом. Сегодня стало известно, что за сутки там заболели ещё 41 человек, и всего заражённых уже 61. На борту 3700 пассажиров, в том числе 24 россиянина.