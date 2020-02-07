Эвакуированные из Китая американцы пожаловались, что у самолета не было окон. В российском не было туалетов

Граждане США пожаловались на эвакуацию из китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки коронавируса. Американцы рассказали про задержки рейса, отсутствие окон в самолете и стремительно улетевших перед ними сотрудников Госдепа.

Как 7 февраля пишет The Washington Post, из Уханя вывезли 530 американцев, некоторые ждали вылета в аэропорту в течение 48 часов. При том, что правительство США эвакуировало свое консульство сразу же после того, как город в центре смертельной вспышки коронавируса был заблокирован. В итоге операция по вывозу оставшихся в стране американцев координировалась сотрудниками Госдепа из Пекина, которые хуже знали местные реалии.

Американским гражданам пришлось добираться до аэропорта самостоятельно через блокпосты на дорогах. В аэропорту не было ни официальных лиц, ни точки сбора, ни информации о вылете. «Это сильно контрастировало с эвакуацией русских, которых консульские сотрудники привезли на автобусах, а в аэропорту был устроен специальный стенд с российским флагом», — пишет издание. А летели они в транспортном самолете без иллюминаторов.

Эвакуированные живут в отеле на базе в городе Риверсайд в Калифорнии. Там им предлагают занятия боксом, семинары по расчету подоходного налога с бухгалтером, танцы и рисование фресок. Им выдали маски и инструкции, чтобы они всегда были на расстоянии шести футов друг от друга и питались в своих комнатах, чтобы снизить риск заражения. Детям сказано не смешиваться и играть только с братьями и сестрами.





Граждане России, эвакуации которых позавидовали американцы, восторгов не разделили и ранее рассказали, что остались в шоке от процесса, поскольку их вывозили, как «коронавирусную картошку», на военных самолетах без туалетов, проблемы были и с питанием.

В тюменском санатории «Градостроитель», куда на время карантина разместили россиян из Уханя, людям запрещено выходить из комнаты. Они проведут две недели, читая книги и зависая в Интернете. О том, как выглядят местные порядки, «Фонтанке» рассказала оказавшаяся там Марина Зайцева. Вторая карантинная зона 7 февраля открывается на Урале.