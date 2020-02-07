Девелоперский бизнес концерна ЮИТ в Санкт-Петербурге возглавил Владимир Шабанов

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»/ Владимир Шабанов

Вице-президентом подразделения «Жилищное строительство, Россия», финского концерна ЮИТ в Санкт-Петербурге назначен Владимир Шабанов.

Он будет отвечать за осуществление девелоперской деятельности ЮИТ в Санкт-Петербурге, пояснил Теему Хелпполайнен, руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ.

Владимир Шабанов имеет двадцатилетний опыт работы на рынке жилой и коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга. В частности, работая в ЮИТ с октября 2012 года, Владимир занимал ряд ответственных позиций, руководил реализацией крупных девелоперских проектов, с 2018 года возглавлял направление «Девелопмент» в компании «ЮИТ Санкт-Петербург».

«Финский концерн ЮИТ, успешно работающий уже несколько десятилетий на рынке жилищного строительства в Санкт-Петербурга, будет продолжать активную деятельность в качестве девелопера, – подчеркивает Владимир Шабанов. – Мы нацелены на расширение ассортимента жилья в различных районах города, и активно пополняем наш земельный банк.. В ближайшей перспективе объявим о покупке двух участков, кроме того, планируем продолжить инвестировать в новые участки в Санкт-Петербурге».

Как пояснил Шабанов, в 2020 году компания планирует сдать вторую и третью очереди комплекса TARMO, четвертую очередь INKERI и пятую очередь «Новоорловского». В конце 2019 года компания приобрела участок в исторической части города, в Адмиралтейском районе, в этом году здесь начнется реализация проекта комплекса класса «комфорт +» , близкого по формату к клубному дому. В конце года также планируют вывести на рынок два новых проекта жилых комплексов на приобретенных участках.

ЖК «Новоорловский» – застройщик АО «ЮИТ Санкт-Петербург», проектная декларация на сайте https://www.yitspb.ru/disclosure

ЖК TARMO – застройщик АО "ЮИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", проектная декларация на сайте https://spb.yit.ru/disclosure

ЖК INKERI – застройщик АО «ЮИТ Санкт-Петербург», проектная декларация на сайте https://www.yitspb.ru/disclosure