Маска с противогазом и нагревательный прибор. В Петербурге задержан создатель нарколаборатории

Лабораторию по производству синтетического психостимулятора в частной квартире в Шушарах обнаружили петербургские полицейские. За её создателем и главным продавцом оперативники наблюдали по наводке. Нашли не только запрещенные продукты, но и всё для их изготовления.

Как стало известно «Фонтанке», 26-летнего уроженца Хакасии остановили вечером 4 февраля у дома № 220 по проспекту Стачек. При обыске тут же изъяли пакетик с 49,4 грамма запрещенного вещества. Ещё полкило хранилось на съёмной квартире на Новгородском проспекте, 6. Там же мужчина держал необходимые реактивы, колбы и защитную маску с противогазом. Оперативники обыскали и комнаты на Малой Балканской, 10, где подозреваемый проживал постоянно. Из помещения вынесли восемь свертков с веществом бежевого цвета, массой около 20 граммов.

Что именно находится в пакетах, будут разбираться эксперты. Мужчина оставлен под стражей.



