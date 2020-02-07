Спасатели не нашли тело девочки, утонувшей в Юнтолово. Перед гибелью она звонила матери

Тело 14-летней Тани, утонувшей в Лахтинском разливе накануне вечером, всё ещё не найдено.

Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. В ведомстве отметили, что поиски девочки снова начнутся в 11 утра.

Напомним, накануне около шести вечера в МЧС поступила информация о провалившихся под лёд людях в Юнтоловском заказнике. Приехавшие на место спасатели успели вытащить из полыньи подростка. Тело его подруги так и не нашли, несмотря на то что видели девочку какое-то время на воде не подающей признаков жизни. На берегу также был найден рюкзак школьницы с учебниками и тетрадями.

«Фонтанке» также стало известно, что за полтора часа до трагедии Таня созванивалась с матерью и говорила о прогулке с другом у Лахтинского разлива.

В связи с теплой зимой власти города намерены продлить запрет выхода на лед до 7 марта. Но пока документ не подписан губернатором.



