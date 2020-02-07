Похитительницы денег в Новой Деревне отбивались от полиции перцовым баллончиком. Но уйти не смогли

Кража денег у пенсионерки в Приморском районе Петербурга закончилась погоней и вооружённой борьбой. Похитительницы не хотели сдаваться без боя. Себя, друг друга и наличные яростно защищали.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 7 февраля, струю газа в лицо из перцового баллончика полицейский получил накануне около 16.30 у дома №7 по улице Матроса Железняка. На место наряд вызвала 83-летняя пенсионерка, проживающая неподалеку. Она рассказала, что ранее в дверь ее квартиры позвонили две женщины и под вымышленным предлогом попросили разрешения зайти. Изящно попрощаться и незаметно вынести 30 тысяч рублей им уже не удалось: хозяйка махинацию с купюрами заметила и сразу вызвала службы.

Тридцатилетняя уроженка Украины Алёна вырывалась, убегала, хотела скрыться во дворах и в конце концов распылила газ в лицо полицейскому. Её несовершеннолетняя дочь, которой прошлой весной исполнилось 15 лет, повела себя менее экспрессивно и сопротивляться не стала.





Возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершённого группой лиц по предварительному сговору.