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Общество
07.02.2020 09:50
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Звёздные войны. Российский спутник-инспектор гоняется на орбите за спутником-разведчиком США

Разведывательный космический аппарат США USA-245 пытается избежать сближения с российским спутником-инспектором «Космос-2543». Американскому аппарату пришлось маневрировать, чтобы оторваться от конкурента. Об этом 7 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные американских космических ресурсов.

Фото - roscosmos.ru
Фото - roscosmos.ru

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Известно, что аппарат оптической разведки USA-245 уже совершил ряд маневров, чтобы максимально отдалиться от российского спутника. Ожидается, что «Космос-2543» в следующий раз догонит американского собрата 7 – 10 февраля. Предыдущее максимальное сближение состоялось 20 – 21 января. Тогда российский спутник пытался синхронизировать скорость и орбиту с американским аппаратом.

Малый спутник «Космос-2543» отделился от аппарата «Космос-2542», который был выведен на орбиту 25 ноября 2019 года на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, с которой может проводиться мониторинг состояния находящихся на орбите спутников. Россиянин находится на той же орбите, что и американский разведчик, который был выведен ещё в 2013 году.


О том, что сближение двух аппаратов на расстояние 150 километров вызвало серьезные опасения в спецслужбах США, ранее сообщало издание MIT Technology Review. Эксперты в США предполагают, что российский спутник пытается провести внешний осмотр американского устройства, его техническую диагностику, а при возможности считать с его бортовой аппаратуры передаваемую информацию.

Также в США не исключают, что «Космос 2543» может быть использован для «глушения» американского аппарата бортовыми системами российского спутника.

Оба аппарата способны вести картографическую разведку.

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