Петербурженка с ножом зажала девушку в парадной. Та предпочла остаться без связи

18-летняя петербурженка стала жертвой налетчицы: та зажала девушку на лестнице в парадной, достала нож и отняла смартфон за 19 тысяч.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), история произошла в доме № 13/6 по Уткину проспекту. Пострадавшая рассказала в полиции, что малознакомая ей женщина по имени Валентина оставила её без дорогого средства связи. При этом в руках нападавшей блеснул нож, что отбило у жертвы желание спорить и сопротивляться.

Буквально через полчаса дерзкая Валентина в соседнем дворе была задержана оперативниками. Смартфон она продать не успела. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ (на двое суток).

«Фонтанка» выяснила, что 32-летняя женщина уже осуждалась ранее. В 2018 году – за попытку кражи и хранение наркотиков в крупном размере, в 2019 году получила штраф за оскорбление полицейского. Судя по страницам Валентины в соцсетях, в июле 2015 года она родила сына, но после этого, по всей видимости, её жизнь пошла по наклонной. Она сильно похудела и открыто признаётся в своей наркозависимости, публикуя абстрактные, несвязные посты, в которых она мечтает снова погрузиться в эйфорию.



