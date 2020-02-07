На борту круизного лайнера Diamond Princess резко выросло число заболевших коронавирусом

Коронавирус продолжает быстро распространяться на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на якоре у берегов Японии. Об этом 7 февраля сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, на борту пришвартованного в порту Йокогама лайнера заболел еще 41 пассажир, общее количество зараженных достигло 61 человека. Всего на борту находятся 3700 пассажиров, в том числе 24 россиянина. Посольство РФ в Японии находится с ними на связи и уверяет, что им ничего не угрожает.

Круизное судно встало на рейд 3 февраля, после того как у одного пассажира нашли коронавирус. Предполагается, что источником инфекции стал пожилой гражданин Китая, который сошел на берег в Гонконге. На борту лайнера объявили 14-дневный карантин. Заболевших госпитализируют в больницу префектуры Канагава.



