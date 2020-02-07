У Сосновки одна легковушка отправилась на остановку, другая пробила забор

Пока на улицах Петербурга остаются снег и гололедица, возрастает и вероятность аварий.

Утром 7 февраля две машины вылетели с дороги на Светлановском проспекте, между Ольгинском прудом и парком Сосновка (Выборгский район), сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Одна легковушка устремилась в сторону остановки, другая пробила ограждение. В соседнем Приморском районе два автомобиля не поделили перекрёсток. «ДТП, ставшее уже традиционным: кто-то ехал на красный, а кто-то поворачивал на улицу Лётчика Паршина с Парашютной», – пишут в «ДТП и ЧП».





При этом загруженность улиц не так высока, как вчера после снегопада. Утром 6 февраля максимум (обычно он бывает незадолго до 9 часов) составил 7 баллов, что на 2 выше нормы, а сегодня, по данным на 8:50, всё ещё 4 балла.