«Заказывайте такси и быстро уезжайте, здесь будет карантин»: в России срочно готовят второй санаторий для больных коронавирусом

Карантинная зона по коронавирусу готовится на Урале: из санатория «Бодрость» за час выселили всех посетителей. Первая на этой неделе заработала в тюменском санатории «Градостроитель».

Как сообщила 7 февраля E1.RU главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич, во всех субъектах Российской Федерации создаются площадки для проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, то есть для наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем. В Свердловской области такой площадкой выбран оздоровительный центр «Бодрость» Управления зданиями администрации Екатеринбурга.

Постояльцы «Бодрости» рассказали, что накануне вечером им дали час на сборы.

«Заказывайте такси и быстро уезжайте отсюда. Здесь будет прием заболевших коронавирусом, карантин будет. Все в шоке! Люди приехали со всей России. Я должна была провести в санатории 18 дней и заплатила за это 25600 рублей, а провела только четыре дня», – сообщила изданию жившая в «Бодрости» Галина.

Как устроена первая в России коронавирусная карантинная зона и куда помешают своих граждан Франция, США и Австралия — читайте в нашем материале.



