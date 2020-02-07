«Кино» над Ладогой: фотограф поохотился за северным сиянием

Северное сияние прокатилось над Ладожским озером с приходом в регион настоящей зимы. Снимки опубликовали поздно вечером 6 февраля в группе «Граждане города Сосновый Бор» «ВКонтакте», а сделаны они сутками ранее.

«Небесное представление» наблюдал житель Соснового Бора Александр Спиридонов, которому пришлось проявить терпение, чтобы стать свидетелем этого явления.

«Охота на сияния в период минимума солнечного цикла — это всегда интересно, как на редкого зверя. Но шансы увидеть слабые геовозмущения есть всегда, что мы и реализовали в ночь со среды на четверг», — рассказал фотограф.

Ярко-зеленые сполохи украшали небо над Ладогой в течение часа. До этого явление наблюдали в конце января и тоже над озером.



