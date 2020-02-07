Philip Morris заплатил России более 24 млрд рублей за фокусы с налогами

Табачный гигант Philip Morris выплатил России $374 млн (примерно 24,3 млрд руб.) по «акцизам и НДС после аудита». Об этом говорится в финансовом отчёте по результатам 2019 года.

Как сообщают «Ведомости» 7 февраля, в сумму вошли штрафы и проценты, которые «накапали» российскому филиалу компании за 2015 – 2017 финансовые годы. Отмечается, что Федеральная налоговая служба с особой тщательностью проверяет табачные компании после того, как в 2017 году заметила их манипуляции с налогами. Заводы, по данным налоговиков, перед очередным повышением ставки акциза наращивали производство и искусственно увеличивали продажи через аффилированных дистрибьюторов, чтобы зафиксировать ставку до нового года.

В июле 2019 года российским филиалам компаний Imperial Tobacco, British American Tobacco и Philip Morris International, а также «Донскому табаку» было доначислено 60 млрд руб. без учета налогов и штрафов. Однако в Philip Morris тогда отрицали наличие претензий со стороны ФНС.

Издание отмечает, что наибольшая сумма была предъявлена British American Tobacco — 46,5 млрд руб.



