Сибиряк с игрушечным пистолетом грабил магазин и пельмени запивал духами

Грабитель с игрушечным пистолетом обчистил магазин в деревне Кабаклы в Новосибирской области. Добычей дерзкого налетчика стали пельмени и женские духи.

Подробности 7 февраля сообщает региональное управление МВД. Накануне на дело отправился 54-летний местный житель. По данным полиции, он припугнул продавщицу оружием, схватил пачку пельменей и два флакона духов и скрылся.

Задержали подозреваемого у него же дома. Пока правоохранительные органы были заняты поисками, он успел пообедать половиной пачки пельменей и запить трапезу одним флаконом духов. Он объяснил, что пистолет был игрушечным и он выбросил его в снег. Против мужчины возбудили уголовное дело о разбое. Ранее он судим не был. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.



