В министерстве спорта заявления об увольнении написали два высокопоставленных чиновника. В новой команде им места не нашлось

Две отставки в министерстве спорта: заявления об уходе написали заместитель министра Сергей Косилов и статс-секретарь — заместитель министра Надежда Ерастова.

Об этом 7 февраля сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

«Они [два чиновника] это сделали по собственному желанию», — сказал собеседник агентства.

Косилов и Ерастова не вошли в состав команды нового министра спорта Олега Матыцина.





61-летний Косилов проработал на своей должности около двух лет: он стал замом 9 марта 2017 года. До этого тренировал сборную РФ по лыжным гонкам.

47-летняя Ерастова заняла кресло чуть позднее, в 2018-м. Предыдущее место работы – Департамент спорта и туризма Москвы по физкультуре, замруководителя. Также чиновница ранее являлась членом экспертного совета при комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Напомним, новое правительство под руководством Михаила Мишустина было создано после послания президента Федеральному собранию в январе 2019 года.