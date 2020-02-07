Раздачу еды бедным хотят стимулировать налоговыми льготами, но есть много «но»

Производителей и торговые сети предлагают избавить от подоходного налога и НДС на передачу малоимущим еды – главным образом, с истекающим сроком реализации. Авторы проекта поправок к Налоговому кодексу депутаты Госдумы Николай Валуев и Сергей Вострецов из «Единой России» отмечают, что подобная практика распространена во многих странах мира.

Как пишет 7 февраля «Коммерсантъ», по мнению экспертов, передача продуктов питания на благотворительность может решить проблему голода 21 миллиона россиян, находящихся за чертой бедности, и на 9% снизить объём захоронения пищевых отходов. Пока же производителям и торговцам выгоднее отправлять еду с истекающим сроком годности или продукцию с браком на свалки. Передача фондам или малоимущим стоит дороже – налог на прибыль составляет 20% от ее стоимости, плюс обратный НДС в 20%.

При этом в России ежегодно образуются 17 миллионов тонн пищевых отходов – это 30% всех твердых коммунальных отходов. 9,2% из них создаются на этапах хранения и реализации. 94% всех пищевых отходов оказываются на полигонах и становятся источником негативного воздействия на природу. Спасение от уничтожения хотя бы 1,2 миллиона тонн продуктов в год, по оценкам фонда продовольствия «Русь», позволит ему помогать 18 миллионам нуждающихся. За чертой бедности в России, по данным Росстата на 2019 год, находится 21 миллион человек. Авторы поправок предлагают более скромную цифру (ограничения создают логистические сложности): передача продуктов на благотворительность смогла бы обеспечить питанием около 3 миллионов человек.

Противники проекта в правительстве говорят, что он не регламентирует вопросы контроля безопасности и логистики обращения «предпросрочки» и усложнит налоговое администрирование, а также открывает возможности для уклонения от уплаты налогов.







