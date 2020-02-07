Врача, который первым сообщил про коронавирусную инфекцию, спасти не удалось

Врач-офтальмолог Ли Вэньлян, который первым заметил вспышку коронавируса и позднее заразился им, все же скончался. Об этом сообщили в Центральной больницы Уханя, пишет 7 февраля South Morning Post.

По данным издания, несмотря на неоднократные попытки врачей реанимировать коллегу, Ли Вэньлян все же скончался 6 февраля в 02:58 по местному времени (21:58 мск)

Ранее 6 февраля издание The Global Times сообщило о смерти врача из-за остановки сердца, но в больнице информацию опровергли и заявили, что он жив, но в критическом состоянии.

Доктор центральной больницы Уханя Вэньлян в конце декабря написал коллегам в WeChat (основной китайский мессенджер), что на местном рынке морепродуктов зафиксированы семь случаев заражения инфекцией. Сначала он принял ее за атипичную пневмонию (SARS), однако довольно быстро понял, что имеет дело с инфекцией нового типа. Пост врача разошелся по местным соцсетям, после чего его вызвали в полицию из-за распространения «ложных сведений, которые нарушили общественный порядок». И заставили подписать документ, что он больше не будет распространять «слухи».

Когда в январе Ли Вэньлян вернулся к работе, то одной из его пациенток стала женщина, у которой позже обнаружили коронавирус. В результате заболел он сам и его родители.



