Происшествия
Врача, который первым сообщил про коронавирусную инфекцию, спасти не удалось
Врач-офтальмолог Ли Вэньлян, который первым заметил вспышку коронавируса и позднее заразился им, все же скончался. Об этом сообщили в Центральной больницы Уханя, пишет 7 февраля South Morning Post.
По данным издания, несмотря на неоднократные попытки врачей реанимировать коллегу, Ли Вэньлян все же скончался 6 февраля в 02:58 по местному времени (21:58 мск)
Ранее 6 февраля издание The Global Times сообщило о смерти врача из-за остановки сердца, но в больнице информацию опровергли и заявили, что он жив, но в критическом состоянии.
Доктор центральной больницы Уханя Вэньлян в конце декабря написал коллегам в WeChat (основной китайский мессенджер), что на местном рынке морепродуктов зафиксированы семь случаев заражения инфекцией. Сначала он принял ее за атипичную пневмонию (SARS), однако довольно быстро понял, что имеет дело с инфекцией нового типа. Пост врача разошелся по местным соцсетям, после чего его вызвали в полицию из-за распространения «ложных сведений, которые нарушили общественный порядок». И заставили подписать документ, что он больше не будет распространять «слухи».
Когда в январе Ли Вэньлян вернулся к работе, то одной из его пациенток стала женщина, у которой позже обнаружили коронавирус. В результате заболел он сам и его родители.
Справка:
В Китае число умерших от коронавируса достигло отметки в 636 человек. При этом выздоровели более 1,5 тысячи человек. Число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, превысило 31,1 тысячи.