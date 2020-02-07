Минобороны РФ: В Дамаске пассажирский лайнер едва не сбили из-за атаки ВВС Израиля

Истребители F-16 ВВС Израиля нанесли внезапный удар по Сирии и создали угрозу для пассажирского самолета Airbus-320, который заходил на посадку в аэропорту Дамаска, утвержает 7 февраля Минобороны России.

По данным военного ведомства, четыре истребителя нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска в ночь на 6 февраля. При этом в воздушное пространство Сирии они не заходили, пишет РИА Новости. Сирийские правительственные войска начали отражать атаку с помощью средств ПВО. В этот момент на посадку в Дамаске шел пассажирский лайнер Airbus-320, на борту которого находились 172 пассажира. Какой именно авиакомпании принадлежит Airbus, не уточняется. Диспетчеры смогли увести самолет из зоны поражения ПВО и посадили его на на российской авиабазе «Хмеймим». Израиль пока официально инцидент не комментировал.

Месяц назад, 11 января, Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился после вылета из Тегерана в Киев. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Изначально Иран утверждал, что причины катастрофы технические, но через несколько дней Корпус стражей исламской революции признал, что самолет сбили по ошибке. Лайнер сбили после удара Ирана по военной базе с американскими военными в Ираке, который Тегеран провел в ответ на ликвидацию генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.



