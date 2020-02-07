Поймать зиму за хвост: лёгкий минус в Петербурге – уже ненадолго

В пятницу, 7 января, петербуржцы ещё могу ухватить кусочек зимы – перед новым потеплением, который прогнозируют синоптики.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня и завтра в Петербурге устойчивый минус, но если сегодня ночью было до 9 градусов мороза, а в окрестностях до 12, днём же – до 4, то в субботу днём ожидается 0 – минус 2 градуса. Сегодня без существенных осадков, завтра местами небольшой мокрый снег. На дорогах по-прежнему возможна гололедица.

В воскресенье, 9 февраля, тоже обещают небольшой мокрый снег, но днём воздух уже прогреется до 2 градусов тепла.







