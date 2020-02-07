Правительство упростит получение российского гражданства. Из закона уберут ключевое условие

Процедуру получения российского гражданства упростят. Изменения в закон «О гражданстве РФ» готовит правительство, пишет 7 февраля «Коммерсантъ».

В пресс-службе правительства изданию сообщили, что утратит силу пункт «г» части первой статьи 13 «О гражданстве Российской Федерации», согласно которому приобретающие российское гражданство иностранцы должны отказаться от уже имеющегося у них гражданства. Сейчас это ключевое условие для иностранцев, желающих стать россиянами. Там также добавили, что работа над законопроектом завершается, вскоре его согласуют с администрацией президента и направят в Госдуму.

В марте 2019 года по распоряжению президента Владимира Путина была создана группа по реализации Концепции государственной миграционной политики. Она должна создать условия, чтобы привлечь в Россию как можно больше граждан — от пяти до десяти миллионов.



