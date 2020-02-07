С Байконура стартовал "Союз" с британскими спутниками OneWeb

Состоялся первый в 2020 году пуск с Байконура, стартовыми расчетами предприятий Госкорпорации «Роскосмос» 7 февраля 2020 года в 00:42:41 мск с площадки №31 космодрома осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту. Старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме, сообщает Роскосмос.

После отделения головной части разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение аппаратов на заданную орбиту. В течение следующих 3,5 часов британские спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут последовательно отделяться от разгонного блока.



