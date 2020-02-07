"Новая газета" сообщает о нападении на своего обозревателя в Грозном

"Новая газета" сообщает о нападении на своего обозревателя Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, которое по заверению издания, произошло поздним вечером 6 февраля в Грозном.

Как говорится в завлении на сайте "Новой газеты", это произошло примерно в 23:20, в Грозном, у входа в гостиницу «Континент». "Адвокат Дубровина была избита. Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами. Нападавшие снимали свои действия на камеру". Судя по сообщению издания, сейчас пострадавшие находятся в медучреждении, где фиксируют травмы, а затем они подадут заявление о нападении в правоохранительные органы Чечни.

"Новая газета" уточняет, что Милашина и Дубровина приехали в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова. Тот осенью прошлого года был задержан правоохранителями Чечни якобы за то, что выложил на YouTube видеоролик о «чеченской Рублевке» — элитном поселке в центре Грозного.



