Главного таможенника Украины застали на секс-вечеринке в клубе российского бизнесмена

Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов побывал на закрытой вечеринке в киевском клубе Queen, одном из самых дорогих заведений страны. Мало того, видео, запечатлевшее его в танце весьма фривольного характера, оказалось в распоряжении украинской прессы.

Издание "Страна.ua", публикующее кадры из него, снабжает их соответствующим описанием: "на нем главный таможенник ритмично двигается в окружении полуобнаженных девиц в эротических масках. Одну из них он обнимает, а потом капает на нее воском с горящей свечи". Более того, "Страна" уверяет, что "Нефедов расслаблялся в "тайной комнате" этого клуба, на вечеринке De Sad, где проходит традиционное "порно-шоу". Туда можно попасть по спискам, которые формируют заранее. Анонсы вечеринок публикуются в соцсетях. Часто проводят вечеринки в стиле БДСМ, когда все в латексе". Именно на такой и находится Нефедов.

Глава таможни отказался комментировать "Стране" свои танцы на эротическом шоу.

Одна из последних вечеринок De Sad прошла 31 января, судя по сообщению клуба в Facebook. Украинское издание отмечает, что Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group. Владелец – москвич Александр Орлов. На официальном сайте Bulldozer Group, указано, что холдинг управляет несколькими десятками ресторанов по всему миру, и среди них заведения в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.



