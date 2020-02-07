Великобритания отменяет часть торговых санкций против России

Правительство Британии намерено отказаться от некоторых торговых санкций в отношении России, когда завершится переходный период после Brexit. Министерство внешней торговли Соединенного Королевства опубликовало список товаров из ряда стран, включая Россию, на которые с 1 января 2021 года будут отменены торговые защитные пошлины. Как говорится в перечне, распространенном 6 февраля, корректировка политики в области торговых контрмер происходит вслед за состоявшимся 31 января выходом страны из состава Евросоюза.

Как отмечается в перечне, по завершении переходного периода королевство отменит ограничения на такие наименования российского экспорта, как алюминиевая фольга, ферросилиций, стальные или металлические цельнотянутые трубы и их соединительные части, мочевину и частично на нитрат аммония. В то же время ограничения на ряд позиций останется без изменений, например, на холоднокатаную листовую сталь, электротехническую сталь, продукцию горячего проката из легированной стали.

В списке также фигурирует продукция из таких стран, как Белоруссия, Бразилия, Индия, Китай, Малайзия, Республика Корея, США, Турция, Украина и других.

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 31 января. Соединенное Королевство осуществило Brexit спустя три с половиной года после проведения референдума.



