Сирийская армия вошла в Саракиб

Сирийские правительственные войска вошли в стратегически важный город Саракиб в восточной части в провинции Идлиб, сообщило государственное агентство САНА вечером 6 февраля.

Агентство сообщает о том, что во второй половине дня военные отряды вошли в город с северного, восточного, западного и южного направлений, оцепив город со всех сторон, и начали прочесывать окрестности и убирать мины-ловушки и мины, заложенные террористами, прежде чем они покинули город.

Возле Саракиба сходятся две стратегически важные автомагистрали: одна связывает Дамаск и Алеппо, а вторая идет из прибрежной Латакии. Ранее сирийское военное командование предупреждало экстремистов в провинции Идлиб, что у них остался последний шанс сложить оружие.

В Идлиб вывозились или отступали террористы и их семьи из других провинций Сирии, которые ранее освобождали правительственные войска. По разным оценкам, сейчас там может находиться до нескольких десятков тысяч боевиков.



