Турецкие военные проигнорировали совместное с РФ патрулирование в Сирии

В Сирии подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке патрулировали в провинции Хасеке, поскольку турецкая сторона не прибыла для участия в совместном патрулировании. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон вечером 6 февраля.

По его данным, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Алеппо.

"В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование. Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", – говорится в сообщении.





Между тем на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксирован 31 обстрел. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы 20 населенных пунктов в провинциях Латакия, Идлиб и Хама, уточнил генерал.

Ранее сообщалось об отмене запланированного на 3 февраля совместного патрулирования РФ и Турции на севере Сирии. Это произошло после "атак режима по турецким военнослужащим в Идлибе", отмечало издание Daily Sabah. Минобороны Турции сообщило, что в Идлибе погибли четверо турецких военных, девять получили ранения. По утверждению Анкары, артиллерийский обстрел провели сирийские правительственные силы. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ на эти действия нанесла серию авиаударов в Сирии.