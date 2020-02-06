Спасатели продолжают поиски подруги школьника, провалившегося под лёд Лахтинского разлива

Спасатели продолжают поиски второго человека, провалившегося под лёд в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 6 февраля, спасённого из воды подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии. Школьник рассказал, что по замёрзшему озеру гулял вместе с подругой. Её пока найти не удалось.

Около шести вечера в МЧС поступило сообщение о провалившихся под лёд людях в Юнтоловском заказнике. Приехавшие на место спасатели успели вернуть на берег подростка, в воде сотрудники ведомства заметили ещё одного человека. Признаков жизни он не подавал.



