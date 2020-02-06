Сборная России проиграла финнам в Хельсинки на "шведских играх" Евротура

Сборная России вечером 6 февраля проиграла сборной Финляндии со счетом 0:3 в Хельсинки в вынесенном матче Шведских хоккейных игр.

За финскую команду точными бросками отметились Тему Пулккинен (1-я минута), Юлиус Няттинен (6) и Юлиус Юнттила (7). Тренерский штаб сборной РФ (главный тренер Алексей Кудашов, он же главный тренер петербургского ХК СКА) перед стартом турнира был усилен ещё одним представителем питерских армейцев, Валерием Брагиным – наставником молодежной сборной России, ставшей серебряным призером ЧМ-2020 среди игроков не старше 20 лет.

Следующий матч российские хоккеисты проведут 8 февраля в Стокгольме, где сыграют с хозяевами турнира. В этот же день финны встретятся с чехами.



