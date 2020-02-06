В РПЦ предупредили о мошенниках, «освящающих» маски от коронавируса

Предложение освятить амулеты и медицинские маски от коронавируса является мошенничеством. Об этом заявили в Смоленской епархии 5 февраля.

Объявления о продаже амулетов от шаманов из Карелии и чудодейственных масок для защиты от коронавируса опубликованы на портале avito.ru. «Смоленская епархия предупреждает смолян о действии мошенников и информирует, что предлагаемое продавцами в объявлении освящение амулетов и противовирусных масок священником для «увеличения их зоны действия» является кощунственным, так как противоречит учению Церкви о святости и освящении», — говорится на сайте митрополии.

По данным на 6 февраля, в Китае от коронавируса 2019-nCoV умерли 565 человек, заразились более 28 тысяч человек, а полностью излечились 1153 пациента. Вирус назвали международной чрезвычайной ситуацией. Бушует он с конца декабря, количество заболевших растет ежедневно. Россия закрыла границы с Китаем и эвакуировала из страны своих туристов. Тех, кого вывезли из эпицентра распространения вируса, города Ухань, отправили пережидать инкубационный период в лес под Тюмень. Пока все они выглядят здоровыми.



