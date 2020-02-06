"Играет в хоккей, это ему поможет в России". Кудрин рассказал о встрече с новым послом США в Москве

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин принял у себя нового посла США в РФ Джона Салливана, о чёт вечером 6 февраля написал в Twitter.

Новый #ПосолСША Джон Салливан посетил Счетную палату. Обменялись инфо о сотрудничестве наших стран и работе Счетной палаты в качестве председателя #ИНТОСАИ. Выразили взаимную надежду на сокращение санкций в будущем. Посол играет в хоккей,это ему поможет в работе в России @USEmbRu pic.twitter.com/pMM7FVnvn1 — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) February 6, 2020

«Новый посол США Джон Салливан посетил Счетную палату. Обменялись информацией о сотрудничестве наших стран и работе Счетной палаты в качестве председателя INTOSAI, — написал Кудрин и добавил. – Посол играет в хоккей, это ему поможет в работе в России». По его словам, они выразили взаимную надежду на сокращение санкций в будущем.

Накануне президент РФ принял верительные грамоты о новых глав дипмиссий в Москве, в том числе у Джона Салливана. О том, что он станет послом США в Москве 11 октября сообщил президент США Дональд Трамп. Джон Салливан с мая 2017 года является заместителем госсекретаря Майка Помпео. В апреле 2018 года он занимал должность исполняющего обязанности государственного секретаря. До этого он был замминистра торговли и занимал руководящие должности в министерствах юстиции и обороны. Бывший американский посол в России Джон Хантсман сложил свои полномочия 3 октября 2019 года, чтобы поучаствовать в выборах главы штата Юта.



