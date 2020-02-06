Лукашенко прилетел в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером 6 февраля прибыл в Сочи, где завтра у него состоится встреча с Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества», кратко сообщает о повестке дня пресс-служба Лукашенко.

Сам лидер соседнего государства уже не раз высказывался по поводу предстоящих переговоров, иногда в весьма резких выражениях. Сегодня днём он использовал выражение "дурачков нашли", описывая характер отношений между странами «Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу встали и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», – заявил Александр Лукашенко. 4 февраля он заявил, что "настал момент истины" в отношениях между странами и он будет это обсуждать на встрече с Путиным.

Напомним, что лидеры России и Белоруссии встречались в Петербурге в конце декабря прошлого года. Они, в частности, обсудили выполнение пунктов договора о Союзном государстве. Окончательных соглашений достичь не удалось.



