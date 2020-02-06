В Петербурге фэйковые соцработницы не смогли заговорить младшего лейтенанта. Ослеплённый полицейский не расцепил захват

Временно лишённый зрения полицейский не упустил из виду пронырливых «социальных работниц» в Приморском районе Петербурга. Младшего лейтенанта атаковали словом и газовым баллончиком, он ответил крепким захватом.

Как стало известно «Фонтанке», днём шестого февраля на улице Матроса Железняка к 81-летнему пенсионеру подошли две незнакомки. Дамы в длинных юбках представились социальными работницами и заявили, что у пожилого горожанина накопились долги за коммунальные услуги. Оплатить счета нужно срочно во избежание штрафных санкций.

Пенсионер удивился такому раскладу собственной бухгалтерии и интеллигентно предложил пройти к нему в квартиру. Там он покажет квитанции, доказывающие платёжную дисциплину.

Пока мужчина доставал бумаги, цепкие руки незваных гостей исследовали квартиру. Социальные работницы удостоверились в отсутствии долгов, незаметно прихватили около 30 тысяч рублей и распрощались с хозяином.





Уже на улице подружек остановил полицейский. 23-летний младший лейтенант следовал по своим делам, но его взгляд зацепился за знакомые лица. Пожилые жители Приморского района уже описывали сотрудникам фэйковых социальных работниц, после визита которых пропадает нажитое.

Полицейский попросил дамочек предъявить документы. Подружки паспорта показывать не собирались, сначала речами и взглядом пытались отвязаться от назойливого оперативника. Заговор не сработал. Старшая распылила газовый баллончик.

Временная потеря зрения не лишила младшего лейтенанта бдительности. Он схватил обидчиц за куртки и не собирался отпускать. Женщины стали звать на помощь. Кто-то из очевидцев вызвал наряд полиции. Затем приехавшие в Петербург из Украины 29-летняя Алёна и её 15-летняя напарница отправились в отделение. К этому времени в полицию уже позвонила супруга обворованного пенсионера. Младший лейтенант промыл глаза и продолжил службу.