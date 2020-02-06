Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -4
$ 62.80р
69.08р
23:02 06.02.2020
Расширенный поиск

Происшествия
06.02.2020 21:33
Печать

В Петербурге фэйковые соцработницы не смогли заговорить младшего лейтенанта. Ослеплённый полицейский не расцепил захват

Временно лишённый зрения полицейский не упустил из виду пронырливых «социальных работниц» в Приморском районе Петербурга. Младшего лейтенанта атаковали словом и газовым баллончиком, он ответил крепким захватом.

Как стало известно «Фонтанке», днём шестого февраля на улице Матроса Железняка к 81-летнему пенсионеру подошли две незнакомки. Дамы в длинных юбках представились социальными работницами и заявили, что у пожилого горожанина накопились долги за коммунальные услуги. Оплатить счета нужно срочно во избежание штрафных санкций.

Пенсионер удивился такому раскладу собственной бухгалтерии и интеллигентно предложил пройти к нему в квартиру. Там он покажет квитанции, доказывающие платёжную дисциплину.

Пока мужчина доставал бумаги, цепкие руки незваных гостей исследовали квартиру. Социальные работницы удостоверились в отсутствии долгов, незаметно прихватили около 30 тысяч рублей и распрощались с хозяином.


Уже на улице подружек остановил полицейский. 23-летний младший лейтенант следовал по своим делам, но его взгляд зацепился за знакомые лица. Пожилые жители Приморского района уже описывали сотрудникам фэйковых социальных работниц, после визита которых пропадает нажитое.

Полицейский попросил дамочек предъявить документы. Подружки паспорта показывать не собирались, сначала речами и взглядом пытались отвязаться от назойливого оперативника. Заговор не сработал. Старшая распылила газовый баллончик.

Временная потеря зрения не лишила младшего лейтенанта бдительности. Он схватил обидчиц за куртки и не собирался отпускать. Женщины стали звать на помощь. Кто-то из очевидцев вызвал наряд полиции. Затем приехавшие в Петербург из Украины 29-летняя Алёна и её 15-летняя напарница отправились в отделение. К этому времени в полицию уже позвонила супруга обворованного пенсионера. Младший лейтенант промыл глаза и продолжил службу.


© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.02.2020 18:00

Месяц «сказочных цен» в «Образцовых кварталах»

Строительная компания «Терминал-Ресурс» на февраль заморозила цены в готовых и строящихся жилых комплексах. Ряд квартир можно приобрести со скидкой от 25 000 до 200 000 рублей.
ПАО «Группа ЛСР»
06.02.2020 16:44

Новые предложения сразу в пяти жилых комплексах «Группы ЛСР»

«Группа ЛСР» пополнила ассортимент квартир в пяти жилых комплексах: «Заповедный парк», RIVIERE NOIRE, «Новая Охта», «Цветной город», «Ручьи». Всего в продажу поступило 602 квартиры. Выбирайте свой идеальный вариант!
пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
06.02.2020 16:00

"Алмаз – Антей" и компания Bharat Dynamics Limited подписали меморандум о сотрудничестве

6 февраля 2020 года в Индии АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" и индийская компания Bharat Dynamics Limited подписали меморандум о сотрудничестве в области обслуживания ранее поставленной техники.
АО «Альфа-Банк»
06.02.2020 15:33

А-Клуб впервые возглавил рейтинг Euromoney в трех номинациях

Международный журнал Euromoney признал А-Клуб, подразделение Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом, победителем в рейтинге private banking сразу в трех номинациях.
предоставлено Группой RBI
06.02.2020 15:11

«Чтения со смыслом»: в Петербурге стартует цикл литературных вечеров под эгидой RBI

Старт проекта – 10 февраля в Домашнем театре Юсуповского дворца: рассказы из сборника «Отражения» Ирады Вовненко будет читать заслуженная артистка РФ Мария Миронова.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
06.02.2020 14:43

МКБ выступил организатором выпуска облигаций ПАО «Ростелеком»

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций ПАО «Ростелеком». Закрытие книги заявок состоялось 05 февраля 2020 года.
ГК «Полис Групп»
06.02.2020 14:12

Эксперты ГК «Полис Групп»: Рост цен на жилье на 25% за 2 года вполне реален

Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз озвучили в Совете Федерации, пишет газета «Известия».
www.shutterstock.com/ предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
06.02.2020 11:41

«Петербургская Недвижимость» прогнозирует рост популярности ипотеки с государственной поддержкой

В прошлом году доля сделок с ипотекой на первичном рынке Петербурга составила 62%. Об этом рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования «Петербургской Недвижимости» Юлия Мошкова на круглом столе Академии Бизнес-Финанс.
Павел Каравашкин
06.02.2020 11:29

Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог

На текущий ремонт дорог в Петербурге в 2020 году потратят 7 млрд рублей — это на 2 млрд больше, чем в прошлом, но все равно средств явно недостаточно.
ГК «Эталон»
05.02.2020 12:04

ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще двух банков

Банк «Возрождение» и АО БАНК «СНГБ» аккредитовали жилой комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro, который Группа «Эталон» возводит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
предоставлено Becar Asset Management
05.02.2020 11:45

Коливинг YouCо оформят парижские дизайнеры

Дизайн общественных пространств коливинга YouCo, который появится на улице Орджоникидзе, 44, в Петербурге, выполнит парижская студия архитектуры и дизайна Cutwork.
фото предоставлено ГК «КВС»
05.02.2020 11:35

Новый детский сад в Янино заведен под крышу

В детском саду, который возводится на территории микрорайона «Ясно.Янино», завершились работы по монолитному каркасу и устройству кровли. Об этом сообщили в Группе компаний «КВС», которая занимается возведением социального объекта.