Народных дружинников освободили от налогов

Компенсационные выплаты членам народных дружин не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Такие разъяснения представила Федеральная налоговая служба.

Действующий федеральный закон, регламентирующий участие граждан в охране общественного порядка, разрешает субъектам Федерации и органам местного самоуправления предоставлять народным дружинникам льготы и компенсации, а также иные меры «материального стимулирования деятельности».

В Министерстве финансов РФ убеждены, что компенсационные выплаты могут освобождаться от налогообложения, но только если они установлена законодательством. Не возникает обязанности уплачивать налог и когда народным дружинникам на время исполнения их обязанностей за счет соответствующего бюджета оплачивается проездные билеты на все виды общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения.

Позицию финансового ведомства поддержали в фискальной службе.

Напомним, что добровольные народные дружины организуются на членстве граждан в общественных организациях. Согласно федеральному закону дружинники вправе требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния, в установленных случаях применять физическую силу, а также принимать меры по охране места происшествия и оказывать иное содействие полиции в охране общественного порядка.



