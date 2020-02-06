В Boeing 737 MAX обнаружили новый дефект программного обеспечения

В печально известной двумя авиакатастрофами модели лайнера Boeing 737 MAX обнаружили новый дефект программного обеспечения.

Об этом 6 февраля пишет агентство Bloomberg со ссылкой на главу Федерального авиационного управления США Стива Диксона. По данным агентства, речь идет о неполадках в системе стабилизации, не срабатывал или ложно срабатывал один из датчиков, показывающий, что она не в порядке. Авиакомпания уведомила о них регулятора после проведения лётных испытаний самолета в конце прошлого месяца. Отмечается, что проблему необходимо устранить, прежде чем самолет можно будет вернуть в эксплуатацию, компания надеется это сделать в середине текущего года.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого большинство стран закрыли небо для полётов Boeing 737 MAX, а авиакомпании, в том числе, российские, отказались получать заказанные самолёты.



