СМИ: Врач, сообщивший первым о коронавирусной инфекции, не умер

Журналисты опровергли информацию коллег о том, что врач-офтальмолог Ли Вэньлян скончался от осложнений после заболевания.

Как сообщает вечером 6 февраля издание Global Times, ранее сообщившее о гибели врача, Вэньлян находится в критическом состоянии, но он жив.

Доктор центральной больницы Уханя Вэньлян в конце декабря написал коллегам в WeChat (основной китайский мессенджер), что на местном рынке морепродуктов зафиксированы семь случаев заражения инфекцией. Сначала он принял ее за атипичную пневмонию (SARS), однако довольно быстро понял, что имеет дело с инфекцией нового типа. Пост врача разошелся по местным соцсетям, после чего его вызвали в полицию из-за распространения «ложных сведений, которые нарушили общественный порядок». И заставили подписать документ, что он больше не будет распространять «слухи».

Когда в январе Ли Вэньлян вернулся к работе, то одной из его пациенток стала женщина, у которой позже обнаружили коронавирус. В результате заболел он сам и его родители.







