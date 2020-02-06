«Может быть приравнено к репетиции террористического акта». С сайта Союза архитекторов удалили заявление о сносе СКК

С сайта союза архитекторов Петербурга исчезло обращение о сносе СКК. В нем говорилось о «беспрецедентном акте вандализма, от оценки которого...союз архитекторов не может остаться в стороне».

Обращение союз опубликовал 4 февраля. Страницу можно найти в кэше Google. В тексте констатировалось, что произошло уничтожение одного из важнейших материальных объектов, созданных народом России в ХХ веке. «Вместо того, чтобы присвоить ему статус памятника, реконструировать с должным почтением и использовать в дальнейшем по назначению, мы, петербуржцы, силой группы лиц отправили в небытие свидетельство высочайшего культурного и интеллектуального потенциала своего народа», – говорилось в заявлении.

В числе факторов, которые привели к утрате, союз указывал «амбиции и неверное понимание своей роли собственниками объекта архитектурного наследия», «игнорирование значения здания СКК как фактического памятника архитектуры и культуры», «отказ от градостроительного подхода к проблеме создания нового спортивного сооружения» и « техническую некомпетентность ответственной группы при осуществлении своего преступного, в культурологическом отношении, замысла».

Союз подчеркнул, что «мы все вместе расстались с выдающейся конструкцией, имевшей международный статус наравне с Эйфелевой башней и туннелем под Ламаншем. Расстались легко, если не принимать во внимание гибель человека – дань технической и организационной безграмотности организаторов культурного преступления».





В тексте содержится предположение, что ответственные за аварию представят ситуацию так, будто они предотвратили «воображаемую будущую катастрофу с многочисленными жертвами из-за якобы «ветхости» здания». И с помощью этого отведено внимание от некомпетентности, так как согласно пункту 6 статьи 16 ФЗ №384 при проектировании зданий должна быть учтена аварийная расчетная ситуация после отказа одной из несущих строительных конструкций».

Союз настаивает, чтобы при строительстве новой арены основная конструкция СКК была восстановлена. В союзе не смогли оперативно прокомментировать причины удаления обращения.