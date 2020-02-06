На фоне аптечной истерики в России, в США власти не рекомендуют американцам носить маски в связи со вспышкой коронавируса в Китае

Американские санитарные врачи предостерегают от ношения медицинских масок и агрессии против уроженцев Азии. Об этом на брифинге для журналистов директор Национального центра по иммунизации и респираторным заболеваниям США, доктор Нэнси Мессонье, которую 6 февраля цитируют РИА Новости.

«Наши действия направлены на то, чтобы попытаться замедлить распространение вируса и получить время для дополнительной подготовки. Поскольку сейчас риск для жителей Америки низкий, то мы не рекомендуем американской публике использование масок для лица в повседневной жизни», – сказала Мессонье.







Она также предостерегла против предрассудков против лиц азиатской наружности из-за боязни заразиться вирусом.

По ее словам, сейчас в США над проблемой коронавируса работают 800 специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), из них 200 занимаются мониторингом людей, прилетающих в США из Китая. США уже ограничили приезд на территорию страны лиц из Китая, не являющихся гражданами или ближайшими родственниками граждан США. Запрещен въезд и туристам, которые недавно побывали в Китае.





Представитель санитарного ведомства отказалась уточнить, какое количество людей не пустили в США из-за новых мер.



