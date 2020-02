Disney потребовал треть суммы сбора благотворительного вечера, где показали «Короля Льва»

Публичный показ диска «Короля льва» в начальной школе в городе Эмерсон (Калифорния) 15 ноября 2019 года на «родительском вечере» с пижамной вечеринкой учеников и взрослых закончился скандалом. На деньги, собранные на нужды школы, появился претендент – корпорация Disney.

Входной билет, как пишет 6 февраля tjournal, стоил 15 долларов. При этом учеников, которые не могли позволить себе такие траты, пустили бесплатно.

На деньги на входной билет общалась пицца и общий просмотр фильма, который купил один из отцов школьников в магазине Best Buy. Пока дети игрались, родители смотрели ремейк мультфильма Disney. А в январе школа получила письмо с жалобой от лицензионного агентства, которое представляет интересы Disney и других крупных студий. В письме говорилось, что факт показала в школе, перевело его в статус «публичного показа», а на это нужна специальная лицензия.

«Каждый раз, когда фильм показывается без соответствующего юридического разрешения, нарушается закон об авторских правах. И лицо, показавшее фильм, может быть оштрафовано студиями. Если фильм показывают без лицензии по какой-либо развлекательной причине, даже в классе, то по закону школа должна получить лицензию на публичный показ», – цитирует письмо Movie Licensing USA школе Эмерсон издание.







За показ агентство потребовало от школы 250 долларов, что составило треть от всех собранных средств.

Информация о том, что Disney требует со школы денег быстро распространилась по сети, и вызвала бурю возмущения.

«Требование денег от государственной школы — это просто неуместно для Disney. Они могли бы просто послать предупреждение», — отметили в соцсетях.







В родительском комитете школы Эмерсон подтвердили, что оплатят лицензию: «Если нам нужно раскошелиться и отдать треть собранных денег Disney, то так тому и быть. Урок усвоен».

Our company @WaltDisneyCo apologizes to the Emerson Elementary School PTA and I will personally donate to their fund raising initiative.

— Robert Iger (@RobertIger) February 6, 2020