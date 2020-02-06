Каток и мини-бассейн за 80 млн рублей. «Фонтанка» прокатилась на коньках по Новосмоленской набережной

Вместе с заморозками в Петербург пришла возможность бесплатно под открытым небом прокатиться на коньках. «Фонтанка» нашла очень дорогой каток там, где его быть не должно.

автор фото Константин Селин/«Фонтанка.ру»

В первых числах февраля Новосмоленская набережная буквально за ночь превратилась в место, которое вытаскивает детей из Интернета на улицу: здесь толпа ребятни с увлечением прыгает по льду и сбрасывает глыбы в реку. Казалось бы, что после ремонта за 79,8 млн рублей, который закончился в сентябре 2019 года, вода не должна застаиваться на ней.

Однако во время дождей набережную можно использовать как бассейн, а зимой как каток. Невозможно только одно – ходить по ней, говорят местные жители. «Фонтанка» убедилась в этом на собственном примере, не найдя попыток коммунальщиков не то что сколоть лед, но даже посыпать песком.

Так будет как минимум еще 3 года. Время, нужное на ремонт после ремонта, известно благодаря официальному ответу комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), куда обратились недовольные местные жители (ремонт, к слову, делался в рамках программы «Твой бюджет», то есть по просьбе самих горожан). В ведомстве, сославшись на исполнительную документацию 1982 года, рассказали: конструкция водоотвода представляет собой лоток с прямым выходом в русло реки Смоленки. Чтобы не было подтоплений, нужно поднять нижний ярус, а это уже «реконструкция линейного объекта». Но соответствующая адресная программа уже сформирована, вплоть до 2023 года.





В ГБУ «Мостотрест» сообщили, что и так приподняли высоту набережной. Просто этого оказалось недостаточно, чтобы исключить подтопления. После ремонта первое случилось еще в сентябре, и еще тогда в «Мостотресте» жителей заверили, что и не трогали ливневую канализацию, а оставили как есть. Более того, это и не входило в планы.

Как следует из ответа КРТИ, контракт, кроме увеличения высоты, включал в себя замену покрытия тротуаров, исправление дефектов гранитных элементов стенки и парапета. То есть профильные чиновники заранее понимали, что проблему с подтоплениями это не решит.

Непосредственным исполнителем работ была компания ООО «Ремонтно-строительное управление № 16». С ней заключили 2 контракта на ремонт правого и левого берегов набережной реки Смоленки на участке от Наличной улицы до Кораблестроителей по 40 млн рублей каждый. База данных СПАРК знает, что с этим подрядчиком "Мостотрест" работает стабильно – общая сумма 29 соглашений между организациями превышает 207 млн рублей. Подрядчик работал на набережной Крюкова канала, Английской, Адмиралтейской и других набережных Петербурга.

Зато, пока на набережной лед, какой-то смысл появляется у забора, который был установлен в ходе реконструкции вдоль воды. У каждого уважающего себя катка должно быть ограждение, чтобы держаться за него в процессе катания. Напомним, этот элемент вызвал крайне раздраженную реакцию у местных жителей, которые посчитали, что нарушен исторический облик Новосмоленской набережной, а депутат Борис Вишневский даже направлял по этому поводу обращение вице-губернатору Эдуарду Батанову.

Морозы продлятся до воскресенья, а это значит, что бесплатный каток на набережной вскоре прекратит существование сам собой. Для тех из наших читателей, кто после прочтения захочет встать на более безопасный лед, мы выбрали 20 катков, где и в плюсовую температуру можно почувствовать себя фигуристом.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»