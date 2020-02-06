В Москве у онкобольных украли лекарств на 100 млн рублей

Четверо сотрудников онкодиспансера задержаны сотрудниками полиции по подозрению в краже лекарств у пациентов. Часть препаратов у них были изъяты во время обысков.

Как сообщает 6 февраля со ссылкой на официального представителя Ирину Волк «Интерфакс», руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, по версии полиции, фальсифицировали отчетную документацию, что позволяло им красть из клиник препараты.

«Украденное реализовывали через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы. В ходе обысков было изъято около 3,5 тысячи упаковок медикаментов. По предварительной информации, материальный ущерб от противоправной деятельности может превышать 100 миллионов рублей», – отметила Волк.







Информацию о разоблачении злоумышленников подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.







