В Португалии снимают «позолоту» с виз для иностранцев, которые хотят жить в Лиссабоне и Порту

Парламент страны накануне утвердил поправку, ограничивающую выдачу «золотых виз» — видов на жительство (ВНЖ), которые предоставляются иностранцам. Как сообщает 6 февраля РБК со ссылкой на Portal de Not?cias и Lusa, если раньше речь шла о покупке недвижимости и инвестициях, то сейчас в ряде областей страны «золотую» можно получить только при создании рабочих мест.

«Согласно принятому документу, ВНЖ не будут выдавать за приобретение недвижимости в крупных городах, таких как Лиссабон или Порту. Исключениями из правил станут другие внутренние муниципалитеты на северо-западе Португалии и автономные регионы — Азорские острова и Мадейра», – сообщает издание.







В первую очередь законодатели хотят оказать содействие регионам с низкой плотностью населения, а также создать новые рабочие места.

Первые «золотые визы» Португалия выдала в 2012 году. Тогда условием её получения были инвестиции в недвижимость на сумму не менее 500 тыс. евро. Через четыре года входной порог снизился до 350 тыс. евро.





«Получатели ВНЖ должны были провести в стране минимум неделю в первый год после выдачи документов и по две недели в последующие годы. С момента появления таких виз было выдано более 8,2 тыс. ВНЖ, что составляет почти € 5 млрд в пересчете на инвестиции. 94% виз были предоставлены за покупку недвижимости. С 2009 года иностранцев-пенсионеров, которые живут в Португалии более шести месяцев в году, освободили от подоходного налога на десять лет», – напоминает РБК.







В топ-пять стран, граждане которых стремятся получить ВНЖ Португалии, — Китай (4467 человек), Бразилия (863), Турция (380), Южная Африка (320) и Россия (296).



