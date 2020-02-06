ВОЗ спешно собирает форум для разработки вакцины от коронавируса

Уже в эти выходные Всемирная организация здравоохранения проведет глобальный форум, посвященный разработке новой вакцины от китайского штамма коронавируса. Об этом, как сообщают РИА Новости 6 февраля, на брифинге в Женеве заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы до сих пор многого не знаем… Мы боремся с тенью. Надо вывести вирус на свет, чтобы правильно его атаковать. Поэтому 11 и 12 февраля мы проведем глобальный форум по исследованиям и инновациям для определения приоритетов в исследованиях и координации международных усилий. Это будет встреча ученых со всего мира, как реально, так и виртуально. Цель встречи – ускорить выработку эффективных тестов для диагностики, вакцин и лекарств против 2019-nCov», – сказал он.







На 6 февраля, по данным ВОЗ, количество заболевших новым коронавирусом в мире составляет 28 293 человека. Из них 564 скончались в Китае. Еще 225 человек выявили с указанным вирусом в разных странах мира.



