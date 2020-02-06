Игрушечный Camaro по цене четырех настоящих. Эксперты нашли уникальную модельку Hot Wheels

Уникальный экземпляр игрушечной Chevrolet Camaro серии Hot Wheels может стоить около 100 000 долларов. Именно столько, по мнению эксперта Джоэла Мэги, за эту машинку размером в несколько сантиметров готовы заплатить коллекционеры.

Этот Camaro – один из всего 16 экземпляров первой партии машинок, изготовленных американским производителем игрушек Mattel, и может стоить, как четыре настоящих Chevy Camaro, цена на которые начинается от 25 000 долларов, пишет Carscoops. Более того, цитирует издание эксперта, скорее всего, это просто первый экземпляр, «прототип», на котором проверялось качество изготовления всей партии.

Такие «прототипы», как правило, не попадают за стены заводов, разве что случайно. Белый Camaro был обнаружен в одном из наборов аналогичных машинок Hot Wheels, куда он наверняка попал случайно. То, что это именно прототип, эксперты вроде Джоэла Мэги определяют по особой белой краске. «Прототипы» специально красили в такой цвет и именно такой краской, поскольку на ней лучше видны все дефекты изготовления.

Все это делает крохотную машинку огромной ценностью для коллекционеров. Если эксперт не ошибается, то эта игрушка входит в тройку самых дорогих детских машинок за всю историю Mattel и Hot Wheels. Две другие – это такая же крохотная модель Volkswagen Minibus Beach Bomb и Oldsmobile 442. Моделька фольксвагеновского микроавтобуса 1969 года была продана аж за 175 000 долларов.



