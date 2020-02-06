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Город
06.02.2020 19:31
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Не резиновые. На петербургских кладбищах становится тесновато

Кладбища в Петербурге — не резиновые. Точного понимания, когда на них закончится место, у чиновников нет. Попытка прирезать сотни новых гектаров под захоронения пока терпит неудачу.

Не резиновые. На петербургских кладбищах становится тесновато

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

В Петербурге в обозримом будущем могут закончиться места для захоронения. Их территории необходимо расширять. Подведомственное учреждение комитета по промышленности подало более десятка поправок в Генеральный план для расширения зоны кладбищ в четырех районах города. В уже опубликованных протоколах общая запрошенная площадь — более 530 га. Но пока комиссия по изменению Генплана одобрила только 187 га. Да и то, потому что в действующей редакции участок уже является кладбищем.

СПб ГКУ «Специализированная служба СПб по вопросам похоронного дела» подало целую пачку заявок на расширение территорий кладбищ. Комиссия по внесению изменений в Генплан постепенно публикует протоколы рассмотрения заявок – их тысячи. Суммарно в уже опубликованных протоколах значатся более 530 га, которые госучреждение попросило перевести в функциональную зону К1 (кладбища). Комиссия согласилась учесть только 181 га на Южном кладбище – и то, потому что в действующей редакции Генплана территория уже имеет похоронное назначение.

Наиболее перспективным в части развития кладбищенских территорий служба видит Московский район. На Пулковском меридиане, к северо-западу от Южного кладбища, она предлагает перевести 192 га общественно-деловой и рекреационной зон к К1. А также добавить еще 71,6 га с востока. К Громовскому кладбищу ГКУ хочет прирезать 0,09 га за счет зоны транспортной инфраструктуры. 

В Петродворцовом районе предлагается увеличить Мартышкинское кладбище, но в протоколе отсутствуют данные о кадастровом номере участка и его площади. Еще на 6 га служба просила увеличить Новое городское кладбище за счет зоны среднеэтажной жилой застройки. В Ломоносове кладбищу Илики ГКУ хочет добавить 41 га, которые сейчас являются зоной городских лесов. Сергиевскому кладбищу в Стрельне просили прирезать 0,68 га рекреационной зоны зеленых насаждений.


Неподалеку от Серафимовского кладбища, южнее дома 2 по Мебельной улице, учреждение хочет перевести в К1 0,3 га, которые сейчас находятся в деловой зоне. Все перечисленные предложения комиссия отклонила.

Учли только заявки на дополнительные 5,9 га Северному кладбищу за счет территории зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, а также 0,1 га к воинскому захоронению «Осиновая Роща» в Выборгском районе. И 181 гектар, на котором располагается Южное кладбище. С последним предложением проблем возникнуть не могло – оно и так соответствует действующему Генплану.

Судя по размеру запрашиваемой чиновниками земли, Петербург либо испытывает серьезный дефицит мест для захоронений, либо ожидает в ближайшие годы эпидемии коронавируса, которая вызовет потребность в расширении погостов. Но в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ), которому подчиняется СПб ГКУ «Специализированная служба СПб по вопросам похоронного дела», сообщили, что поводов для беспокойства нет. Поправки в Генплан – это часть планомерной работы ГКУ по установлению границ кладбищ в соответствии с фактическими занимаемыми территориями, а также закреплению  права постоянного пользования данными участками за этой структурой. «Существующего количества свободных площадей кладбищ хватит ориентировочно на 25 лет», – отметили в пресс-службе КПИИТ. Но с оговоркой – с учетом захоронений в родственные могилы, а также кремации.

Курирующий КППИТ вице-губернатор Евгений Елин считает, что проблемой дефицита кладбищенской земли Смольному предстоит прицельно заняться в ближайшие год-два. «Время пришло. Делать что-то надо», – сказал он. Но к такой масштабной теме нужно подходить комплексно. Помимо «прирезки» дополнительных территорий к кладбищам следует рассмотреть вопросы более эффективного использования существующих земель. «Во многих европейских странах, если за могилой никто не ухаживает, через сколько-то лет её можно рекультивировать», – пояснил он. Общая площадь старых кладбищ насчитывает в Петербурге около 900 га, из них до 25% занято бесхозными могилами, ранее оценивал Владимир Родькин, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев. Погосты в городе занимают довольно большую территорию. Их общая площадь – это примерно территория Центрального района.

Еще одна тема для размышления – хоронить или кремировать, а также форма собственности погостов и крематориев – частная или государственная. Пока сформированной позиции на этот счет у городских властей нет, говорит Евгений Елин, но, очевидно, разработку концепции придется взять на себя именно КППИТ, так как это ведомство отвечает за ритуальную сферу.

Но неофициально чиновники признают, что уже в ближайшее время может возникнуть острая проблема с захоронением так называемых безродников – неопознанных трупов или покойников, у которых не нашлось родственников: в обоих случаях погребение берет на себя государство. Такие тела не подвергают кремации, чтобы в дальнейшем было можно провести эксгумацию и идентифицировать останки. По закону, для них в зоне захоронений выделяется особая территория. «Земля под них может кончиться уже в следующем году», – сказал собеседник «Фонтанки», близкий к КППИТ. По данным ведомства, в 2019 году на городских кладбищах было захоронено 1954 «безродника».

Собеседники «Фонтанки» на рынке ритуальных услуг считают, что места и для обычных покойников на петербургских кладбищах закончатся уже через два с половиной – три года. Но точную оценку дать нельзя: чтобы оценить число вакантных мест, надо провести инвентаризацию существующих захоронений, а её никто не делал.


С тем, что существующих погостов без расширения хватит приблизительно на три года, согласен и глава Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона (НО АППО) Павел Кодыш. Но подчеркнул – это если не учитывать кремацию. Для сравнения: для традиционного погребения нужно два квадратных метра земли, для захоронения праха – 0,8 кв. м.

Всего, по данным Петростата, за 2019 год в Петербурге скончалось 59 388 человек. По информации Кодыша, 12–15% умерших вывозят в Ленобласть и другие регионы. Из оставшихся 60% кремируют. Если учесть, что каждому усопшему по закону положено 2 кв. м, то только чистая площадь могил прирастает на 40 тысяч кв. м в год.

Глава центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов подтвердил, что проблема с местом для погребений в городе существует. Более того, по его мнению, вопрос – где и как предстоит хоронить петербуржцев в будущем, – должен пройти всестороннее обсуждение с привлечением общественности и с выработкой концепции. В частности, готово ли общество к альтернативным методам погребения, например к кремации с помощью щелочи, которая является более экологичной, к погребальным домам, которые фактически представляют собой многоэтажные кладбища. А также к кремации с помощью жидкого азота.

Специалист в области похоронного дела Александр Лашер уверен, что сегодня люди не готовы рассматривать альтернативные способы захоронения, а кремация и погребение останутся основными как минимум на ближайшие годы.

Положительный момент заключается в том, что попытка увеличить территории кладбищ в Генплане была сделана, констатирует Карпов, однако заявки рисовали «глядя из выкопанной ямы», без оглядки на то, что находится вокруг.

«Первая и самая основная проблема – кладбища приближаются к жилой застройке. По закону, минимальное несокращаемое расстояние между ними должно составлять 300 метров», – поясняет он. Второй момент – жилые кварталы тоже разрастаются в сторону погостов, последние в результате необходимо переводить в другой режим работы – без возможности традиционного погребения, хоронить можно только прах.

Также в попытке нарастить площадь погостов ГКУ не учла залегание вод и приближение к берегам водоемов. «У нас и так исторически огромное количество кладбищ расположены по берегам мелких рек».

Проблемы существуют и с состоянием действующих погостов. Например, экспертов беспокоит кладбище в Кронштадте. Его затапливало с момента открытия. Сейчас, после строительства дамбы, эти явления усиливаются, и в перспективе вся западная часть Котлина находится под угрозой размыва. В Шушарах, рассказал Александр Карпов, кладбище разрослось на частную территорию, как решать эту проблему, понимания пока нет.

Ирина Корбат, Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

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