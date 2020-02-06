После выхода из ЕС любители автомобильной «классики» в Британии пересаживаются на электричество

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Буквально первой законодательной инициативой властей Великобритании после официального выхода из единой Европы стало предложение полностью запретить продажу новых бензиновых, дизельных и даже гибридных автомобилей уже с 2035 года. То есть еще на пять лет раньше, чем это запланировано в ЕС.

Одновременно с этим, как сообщает Motor1, британская компания Lunaz, базирующаяся в Сильверстоуне, объявила, что удваивает количество сотрудников. Как связаны эти события? Очень просто: основанная всего лишь в 2018 году Lunaz сегодня является одной из ведущих компаний, предлагающих конверсию антикварных, классических и люковых автомобилей из бензиновых в электрические. Судя по всему, владельцы «классики» озаботились будущим своих любимых игрушек и торопятся превратить их в то, на чем можно будет продолжать ездить и после всех запретов.

Конечно, в 2035 году бензиновые автомобили не исчезнут в Британии совсем. Однако наверняка из-за падения спроса труднее будет найти бензоколонки, цены на бензин вырастут, плюс могут ввести какие-нибудь дополнительные экологические штрафы. Уже сейчас налоги на классические машины сильно отличаются от налогов на новые.





В настоящее время в компании Lunaz работает 35 человек, все – бывшие сотрудники Aston Martin, Ferrari, Jaguar, Volkswagen и McLaren. Одним из первых конверсии подвергся Jaguar XK120 1953 года выпуска, на котором компания продемонстрировала свои принципы и возможности.

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Один из этих принципов – отреставрировать все, что можно отреставрировать, и заменить на новое все, что необходимо заменить. Реставрации подвергаются кузов и салон, как правило заменяются элементы ходовой. И, конечно, место бензинового двигателя занимает электрический, а место бензобака – батареи. Большинство компонентов электрической ходовой, а также все инженерные расчеты Lunaz производит сама. В результате внешне автомобиль остается прежним, а ездит даже лучше.

После Jaguar компания уже коверсировала два классических Rolls Royce 1956 и 1961 годов выпуска и Benrley 1961 года. Теперь эти машины разгоняются до ста километров в час за 5 секунд, что сравнимо с хорошим спорткаром. Все это послужило укреплению репутации компании как одной из лучших фирм, осуществляющих не только переделку, но и реставрацию.

Владельцы подобных автомобилей – люди далеко не бедные, поэтому они в состоянии заплатить за перерождение любимого автомобиля солидную сумму. Ведь ценник у Lunaz тоже вполне «люксовый»: сумма, которую надо выложить за реставрацию и конверсию классического автомобиля премиум класса, начинается от 350 000 фунтов (более 28 миллионов рублей).

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