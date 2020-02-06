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Общество
06.02.2020 19:29
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«Скажите спасибо, что в ИЛе сидушки успели прикрутить и встречающие не избили!» В соцсетях отреагировали на недовольство изолированных

Не все страны, как Россия, вывозят своих граждан военными самолетами с ведром вместо туалета и запирают потом в санатории в Сибири – без вещей и документов. Во Франции всё похоже на двухнедельный отпуск, а в Австралии - на тропический ад.

«Скажите спасибо, что в ИЛе сидушки успели прикрутить и встречающие не избили!» В соцсетях отреагировали на недовольство изолированных

Карри-ле-Руэ (слева) и ЛРЦ «Градостроитель» / коллаж

Недовольных условиями перелета и тюменского санатория «Градостроитель» сограждане стыдят в соцсетях.

«Привезли бесплатно, вытащили из эпицентра эпидемии, а они еще и режимом возмущаются», «страна их не бросила, а им надо в пятизвездочный отель и трюфели на обед». Но зарубежная практика показывает, что и в таких ситуациях можно оставаться людьми.

Французский курорт на 14 дней

Во Францию прибыли два пассажирских спецрейса с репатриантами из Китая, организованные по решению премьер-министра Эдуара Филиппа. Летели гражданскими лайнерами, а не как в России — на военных Илах. После этого 179 французов с детьми были доставлены в курортный центр, расположенный в сосновом лесу, в коммуне Карри-ле-Руэ в 30 км от Марселя. 


«Легким решением для размещения были бы старые казармы», – отметил высокопоставленный сотрудник Красного Креста в интервью ABC. Но вместо этого французские власти решили сделать жизнь эвакуированных максимально комфортной.

Изолированным разрешается гулять по территории большого парка и исследовать здание комплекса. Единственное условие — носить маску. Работают секции по интересам: волейбол для подростков, уроки рисования для малышей. Открыта детская площадка, стоят шезлонги. Есть кафе для взрослых, где можно посидеть с чашечкой кофе. А рестораторы коммуны объявили, что в знак доброй воли и поддержки отправят соотечественникам в карантине блюда из морепродуктов.

Американский трехдневный карантин

Правительство Соединенных Штатов организовало вывоз около 200 своих граждан. Их гражданским самолетом доставили на резервную военную авиабазу Марч в калифорнийском Риверсайде. Там их встречала команда эпидемиологов в костюмах биологической защиты, как и в России. 

Эвакуированные американцы (в основном дипломаты госдепартамента с семьями) поселились в местном отеле для посетителей авиабазы. Они бегали трусцой по его внутреннему двору и проводили время за чтением, фотографированием и соцсетями, писал The Press-Enterprise.

Но главное отличие в том, что карантин в США длился всего три дня. За это время образцы анализов изучали в лаборатории и дали людям выбор: остаться на авиабазе до конца 14-дневного инкубационного периода либо отправиться домой и то же время находиться под наблюдением врачей по месту жительства.

Австралийский остров Рождества

Австралия сначала объявила, что перевезет своих граждан из Уханя за 1000 австралийских долларов. Но потом отменила этот сбор. Всех эвакуированных бесплатно отправили на остров Рождества в 2360 километрах от австралийского Перта. Там располагается иммиграционный центр для нелегалов из Юго-Восточной Азии. 

С 2003 года в нем жили тысячи беженцев, запросившие убежища. В 2018 году, после серии беспорядков и протестов и после того, как один человек погиб, пытаясь оттуда сбежать, он прекратил работу. 

200 прибывших из КНР после первой ночи на острове заявили об отвратительных условиях жизни. Они вынуждены делить ванные комнаты с другими постояльцами и столкнулись с тем, что в зданиях полно насекомых. А Интернет работает только в центральном офисе.

«Мне стало плохо, когда я вошла в ванную, везде были жуки и насекомые», – рассказала эвакуированная Белинда Чен АВС. Австралийцы прямо сравнивают это место с тюрьмой и считают, что им безопаснее было бы остаться в Китае.

«Мои ожидания были низкими. Если вы относитесь к этому месту как к лагерю беженцев, то вы не ожидаете слишком многого. Но если вы ждете курорта, то да, это ужасно», – отметила живущая в лагере для эвакуированных Глория Цзэн.

Корабельный карантин в Японии

У берегов Йокогамы, недалеко от Токио, с 1045 членами экипажа и 2666 пассажирами на борту стоит лайнер Diamond Princess. Министерство здравоохранения Японии заявило, что на борту – 20 зараженных коронавирусом https://www.fontanka.ru/2020/02/06/005/ . Предположительно, разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Заболевших эвакуировали, остальным пассажирам прописали двухнедельный карантин.

Людям не остается ничего, кроме как сидеть в каютах (выходить нельзя), ждать доставки еды, смотреть телевизор или выбирать из ограниченного выбора фильмов по запросу. Те, кому посчастливилось иметь балкон, могут хотя бы сидеть на солнце, смотреть на океан и разговаривать со своими соседями. Те, у кого внутренние каюты, живут как в шкафу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от RTL Nieuws (@rtlnieuws)

«Нет свежего воздуха. Нет естественного света. Это живой ад», – цитирует Washington Post одного из пассажиров. Недавно карантин продлили еще на две недели. Начала кончаться питьевая вода – пассажирам приносят лед.

Канадцы зафрахтовали пассажирский самолет для эвакуации 304 своих граждан из Уханя. А после прилета отправили их в карантин в мотель на военной базе CFB Trenton в Онтарио. Им не разрешают контактировать друг с другом. Италия эвакуировала 56 человек из Китая на базу под Римом. А граждане, прибывшие в Германию спецрейсами, были отправлены в казармы немецкой армии в Гермерсхайме на карантин. 

Есть страны, которые подошли к мерам безопасности более расслабленно. Например, Камбоджа отказалась организовывать рейс для своих граждан. А Нигерия просто попросила прибывающих из Китая как-нибудь самостоятельно «самоизолироваться», по крайней мере на две недели, даже если они не чувствуют, что больны.

Как выглядит двухнедельный карантин в российском санатории — читайте и смотрите в интервью «Фонтанки» с оказавшейся в нём Мариной Зайцевой

Насчет паспортов, которые забрали «чтобы поставить штампы на границе», и багажа, который второй день возвращается к хозяевам с дезинфекции – все больше похоже на перегибы на местах. «Без трусов и документов не сбежишь», – шутят постояльцы. В остальном порядки для обитателей карантинного «Градостроителя» вписываются в рамки законодательства и могут грозить уголовной ответственностью за нарушение. Например, при попытке выбраться на волю раньше 14-дневного срока (если получится миновать патрули Росгвардии и двойное ограждение).

В России карантин накладывается и отменяется согласно статье 31 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Он предполагает создание инфекционных изоляторов, запрещение входа и выхода людей и разобщение населения на мелкие группы и ограничение общения между ними. А противоэпидемические и лечебно-профилактические мероприятия в условиях карантина включают: дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, санитарную обработку, ужесточенное соблюдение правил личной гигиены, активное выявление и госпитализацию больных.

В 33-й статье закона прописано, что больные инфекционными заболеваниями и лица с подозрением на них, а также контактировавшие с больными, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или лечению, в случае если они представляют опасность для окружающих, в обязательной госпитализации или изоляции.

В 50-й статье закона говорится, что при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право давать гражданам предписания, обязательные для исполнения.

Нарушение правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей (что в случае с коронавирусом возможно), грозит наказанием по ст. 236 УК РФ – штрафом до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев. А если при этом кто-то умрет, то и принудительными работами до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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