Под лёд Лахтинского разлива провалились двое. Спасатели вернули на берег живым только подростка

Тонкий лёд не выдержал двоих человек в Приморском районе Петербурга 6 февраля. Сообщение о людях в воде в Лахтинском разливе поступило в городское МЧС около шести вечера, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства.

Спасатели прибыли на Шуваловский проспект к Юнтоловскому заказнику. Из воды достали подростка, на вид ему 14 лет. Сейчас ребёнок передан медикам для осмотра.





«Позже в воде обнаружен еще один человек, без признаков жизни», — добавили в МЧС. Сейчас его извлекают из воды.











