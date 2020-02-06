Китайский врач, первым предупредивший о коронавирусе, погиб от него. Власти обвиняли его в распространении слухов

Врач-офтальмолог Ли Вэньлян, первым предупредивший о вспышке новой инфекции, скончался в Китае от коронавируса. Об этом 6 февраля сообщает Global Times.

#Breaking: Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, dies of coronavirus on Thursday in Wuhan, the Global Times has learned. pic.twitter.com/jzM6DF0CWE — Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020

Доктор центральной больницы Уханя Вэньлян еще 30 декабря написал коллегам в WeChat (основной китайский мессенджер), что на местном рынке морепродуктов зафиксированы семь случаев заражения инфекцией. Сначала он принял ее за атипичную пневмонию (SARS), однако довольно быстро понял, что имеет дело с инфекцией нового типа. Пост врача разошелся по местным соцсетям, после чего его вызвали в полицию из-за распространения «ложных сведений, которые нарушили общественный порядок». И заставили подписать документ, что он больше не будет распространять «слухи».

Когда в январе Ли Вэньлян вернулся к работе, то одной из его пациенток стала женщина, у которой позже обнаружили коронавирус. В результате заболел он сам и его родители. Сегодня стало известно, что врач скончался.



