Незаконные съезды с Колтушского шоссе прикрыли дорогим BMW. Убеждать пришлось полиции

Ликвидация незаконных съездов во Всеволожском районе Ленобласти вновь столкнулась с сопротивлением их хозяев. Чтобы начать работы, дорожникам пришлось вызывать полицию, рассказали «Фонтанке» в дорожном комитете Ленинградской области.

Дорожные службы Ленобласти ликвидировали незаконные съезды с Колтушского шоссе в Янино. Работы велись по предписанию ГКУ «Ленавтодор», которое ответственно за областные дороги. На защиту от экскаватора подъезда к шиномонтажу и сервису быстрой замены масла коммерсанты выставили три машины, в том числе BMW.

На место вызвали полицию. Сотрудники ведомства настоятельно рекомендовали водителям отогнать машины. Это возымело действие, и незаконные дороги все-таки перекопали. Помимо этого дорожники ликвидировали съезд к выставочному павильону, где сейчас строится магазин.





В декабре 2019 года дорожные службы также столкнулись с сопротивлением при ликвидации незаконных съездов с Колтушского шоссе к мойкам, заправкам и шиномонтажам. Тогда в ход пошел целый автопарк, включая такси и грузовик доставки стройматериалов.

Как отмечают в комитете, Колтушское шоссе – одна из наиболее загруженных региональных дорог в Ленобласти, до 40 тысяч машин в сутки, а Янино, в свою очередь, является самым загруженным его участком. В январе Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции шоссе, его планируется расширить до четырех полос. Незаконные съезды, сделанные не по правилам, не только представляют большую опасность для участников движения, но и разрушают конструктив дороги, пропитывая основание водой.